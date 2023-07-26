EIN RÜCKBLICK AUF DAS ERSTE FAHRGASTTREFFEN AM BUSBAHNHOF CORMEILLES-EN-PARISIS

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2018

Am Dienstag, den 20. März, von 16.30 bis 19 Uhr, traf sich das Projektteam von Île-de-France Mobilité am Busbahnhof Cormeilles-en-Parisis mit Busnutzern. Mehr als zwei Stunden lang informierte sie über das Projekt Bus Entre Seine und konnte sich mit den Nutzern der Buslinien, die das Gebiet bedienen, einschließlich der Linie 3, austauschen. Das Team stieg auch in die Linie 3, um die Fahrgäste an allen Stationen zu treffen. Die Befragten konnten ihre Fragen zum Projekt und zu den Modalitäten der Konsultation stellen. Sie nutzten diese Gelegenheit, um eine positive Aufnahme des Projekts zum Ausdruck zu bringen... Es wurden mehrere Beiträge gesammelt, die in die Ergebnisse der Konsultation einfließen werden.