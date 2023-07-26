BUS ENTRE SEINE-PROJEKT: NEHMEN SIE AN DER KONSULTATION TEIL!

Veröffentlichungsdatum: 26. Februar 2018

Vom 19. März bis 20. April 2018 organisiert Ile-de-France Mobilités eine Konsultation zum Projekt Bus Entre Seine. Diese Zeit der Information und des Austauschs ermöglicht es jedem, sich über die Merkmale und Ziele des Projekts zu informieren, Fragen zu stellen und Vorschläge zu machen. Sitzungen, Online-Formular, partizipative Karte, Coupon-Antwort der Broschüre: Es wird ein komplettes System vorgeschlagen, um Ihre Meinungen und Vorschläge zu sammeln. Finden Sie es hier heraus.