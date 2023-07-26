DER NEWSLETTER DES BUSSES ZWISCHEN SEINE IST DA

Veröffentlichungsdatum: 8. März 2021

Am 9. Dezember 2020 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Akte der öffentlichen Untersuchung und das Schema des Projekts Bus Entre Seine.

Im Laufe des Jahres 2021 wird der Start der öffentlichen Anhörung ein weiterer wichtiger Schritt im Projekt sein. Sie wird es ermöglichen, die Meinungen und Vorschläge der Öffentlichkeit einzuholen, die dann im Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission analysiert werden. Aus letzterem und der Projekterklärung von Île-de-France Mobilités kann der Präfekt das Projekt für gemeinnützig erklären. Dieser neue Schritt ist notwendig, um detaillierte Studien und zukünftige Arbeiten zu starten.

Um mehr über das Projekt, seine Fortschritte und die nächsten Schritte bei seiner Realisierung zu erfahren, laden Sie den im März 2021 veröffentlichten Newsletter des Projekts Bus Entre Seine herunter.