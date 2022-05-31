Die genehmigte Projekterklärung

Veröffentlichungsdatum: 31. Mai 2022

Nach der öffentlichen Anhörung, die vom 6. November bis 11. Dezember 2021 stattfand, und der im Februar abgegebenen positiven Stellungnahme des Untersuchungskommissars zu dem Projekt genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 25. Mai 2022 die Projekterklärung Bus Entre Seine.

Die Projekterklärung begründet das allgemeine Interesse des Projekts. Es reagiert auf die Herausforderungen, die Leistung der Buslinien des Sektors zu verbessern (Zeitersparnis für die Fahrgäste, bessere Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit), mit einem guten Service des Gebiets und einer Erleichterung des strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetzes. Es stärkt die Attraktivität und unterstützt die Entwicklung eines sich verändernden Gebiets dank eines effizienteren Dienstes. Es trägt zu einer besseren Lebensqualität bei und fördert die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und sanfter Verkehrsmittel. Darüber hinaus ist das Projekt Bus Entre Seine mit den Planungsunterlagen kompatibel und weist eine positive sozioökonomische Bilanz auf.

In der Projekterklärung werden auch die Folgemaßnahmen zu den Vorbehalten angegeben, die der Untersuchungsbeauftragte im Anschluss an die öffentliche Untersuchung geäußert hat:

Einführung eines nicht gekennzeichneten Busverkehrs zwischen den Boulevards Jeanne d'Arc und Galliéni nach Überarbeitung des Verkehrsplans durch die Gemeinde Argenteuil;

Zusammenlegung der Bahnhöfe Léon Feix und Hôtel de Ville und Überlegungen zu sichereren Fahrradanlagen, ohne Bäume zu beeinträchtigen;

Verbesserung der Radverkehrsanlagen in Bezug auf das Gebiet durch Planung von Treffen mit Interessengruppen im Laufe der nachfolgenden Studienphasen des Projekts ab 2022.

Nächster Schritt: die Entscheidung des Präfekten, der über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden muss.