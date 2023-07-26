ZWEITE ÖFFENTLICHE SITZUNG: SEHR REICHHALTIGER AUSTAUSCH

Veröffentlichungsdatum: 13. April 2018

Etwa dreißig Personen waren angereist, um an der zweiten öffentlichen Versammlung teilzunehmen, die am Donnerstag, den 5. April, im Rathaus von Bezons stattfand. Nach einer Einführung durch Dominique Lesparre, Bürgermeister von Bezons, stellten Thomas Rosenbaum und Emilie Lemaire von der Infrastrukturabteilung von Île-de-France Mobilités das Projekt einem sehr interessierten Publikum vor.

Dann fand wie beim ersten Treffen ein breiter Austausch zwischen dem Forum und den Teilnehmern statt. Etwas mehr als eine Stunde lang konnten etwa zwanzig Personen ihre Fragen stellen, ihren Standpunkt äußern und Vorschläge machen. Diese Diskussionen ermöglichten es, die Fragen der Route, der Lage der Stationen, der Stadtentwicklung, des rollenden Materials und der damit verbundenen Projekte sowie das Thema der Straßenbahn 2, deren Erweiterung nicht geplant ist, zu erörtern. Die Interessenträger konnten erläutern, wie die vorgeschlagene Lösung den Reisebedürfnissen des Sektors gerecht wird.

All dieser Austausch wird in die Ergebnisse der Konsultation einfließen, und das Protokoll dieser Sitzung wird in Kürze auf dieser Website verfügbar sein, ebenso wie die in der Sitzung geplante Präsentation.