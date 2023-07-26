GEBEN SIE IHRE MEINUNG ZUR PARTIZIPATIVEN KARTE AB!

Veröffentlichungsdatum: 13. April 2018

Fragen stellen, eine Meinung teilen, Vorschläge einreichen? Bis zum 20. April, dem Enddatum der Konsultation, können Sie direkt an der partizipativen Karte teilnehmen!

Schritt 1: Registrieren Sie sich, indem Sie auf "Login" klicken (oben links in der Menüleiste). Dazu können Sie die Anmeldedaten Ihrer bestehenden Konten (Facebook, Twitter oder Google+) verwenden oder ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse erstellen.

Schritt 2: Zoomen Sie hinein und ziehen Sie dann ein Piktogramm auf die Karte. Schreiben Sie Ihren Beitrag und klicken Sie auf "Validieren". Ihr Beitrag wird direkt auf der Karte angezeigt und ist für alle sichtbar.

Sie können auch Meinungen, Vorschläge und Fragen einsehen, die bereits von anderen Teilnehmern gepostet wurden. Fühlen Sie sich frei, sie zu kommentieren oder Ihre Zustimmung über die Funktion "Abstimmen" auszudrücken.

Bis zum 20. April geht es auf die Mitmachkarte!