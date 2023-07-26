BUSPROJEKT ZWISCHEN SEINE, FÜR EINEN EFFIZIENTEN BUSDIENST

Veröffentlichungsdatum: 26. Februar 2018

Das Projekt Bus Entre Seine zielt darauf ab, den Personenverkehr in der Region zu verbessern, indem 16,5 km Buslinien optimiert werden. Das Projekt wird somit die Regelmäßigkeit der Linien verbessern und die Fahrzeiten zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) und Cormeilles-en-Parisis (Transilien J) verkürzen. Durch die Verbesserung der Verbindungen zu den verschiedenen Verkehrs-, Beschäftigungs- und Wohnzentren dieses sich schnell entwickelnden Gebiets wird das Projekt auch von einer Neuqualifizierung des öffentlichen Raums durch die Schaffung von Radwegen und Landschaftsgestaltung begleitet. Entdecken Sie hier die Hauptlinien des Projekts.