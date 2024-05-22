Die Protokolle der Beratungsworkshops der Vorprojektphase sind online!

Die Protokolle der Konsultationsworkshops sind online! Ziel dieser Workshops war es, die Vorprojektphase von Bus Entre Seine zu unterstützen und so die technische Gestaltung und städtebauliche Integration des Projekts in Übereinstimmung mit den von Île-de-France Mobilités eingegangenen Verpflichtungen zu klären.

In diesem Zusammenhang organisierte Île-de-France Mobilités in der Vorprojektphase drei Konsultationsworkshops, um Entwicklungsszenarien Sektor für Sektor zu diskutieren. Während der Workshops im März und April 2024 bewerteten die Teilnehmer die Vorschläge des Projektmanagements und tauschten ihre Beobachtungen und Vorschläge aus. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die vorgeschlagenen Szenarien, die Schwerpunkte und die gewünschten Entwicklungen Sektor für Sektor. Der reichhaltige und konstruktive Austausch wird dazu beitragen, zukünftige Entwicklungen zu verfeinern, um den Bedürfnissen der Nutzer und Anwohner bestmöglich gerecht zu werden.

Wir laden Sie ein, die detaillierten Berichte dieser Workshops zu entdecken und die Beiträge der Teilnehmer zu lesen.