Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Der neue Newsletter des Projekts "Bus entre Seine" ist da! Am 10. Juli 2025 hat das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt Bus Entre Seine mit der Genehmigung von Vorprojektstudien (AVP) einen entscheidenden Schritt gemacht, der es ihm ermöglicht, in eine konkretere, sichtbarere Phase einzutreten.

Die AVP-Studien ermöglichten es, die technischen Merkmale des Projekts – Installation von Busspuren, Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Parkplätzen, Vegetation – zu spezifizieren und gleichzeitig die Verpflichtungen aus der öffentlichen Untersuchung 2021 zu integrieren.

In dieser neuen Ausgabe des Newsletters werden die gewählten Planungsprinzipien vorgestellt, die den Wunsch von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern widerspiegeln, Lösungen vorzuschlagen, die an jeden durchquerten Sektor und die Erwartungen der Bewohner angepasst sind, um sie bis 2029 in Betrieb zu nehmen.

