Veröffentlichungsdatum: 27. Juni 2018

Die Vernehmlassung zum Projekt Bus entre Seine endete am 20. April 2018. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Bis heute haben wir mehr als 550 Meinungen, Fragen und Vorschläge über die Antwortcoupons, die Website und die partizipative Karte erhalten. Ganz zu schweigen von den vielen Beiträgen, die während der beiden öffentlichen Sitzungen gesammelt wurden. Das Projektteam von Île-de-France Mobilités wird eine Bestandsaufnahme all dieser Beiträge vornehmen, um das Projekt weiter zu verfeinern. Dieser Bericht wird zu Beginn des Schuljahres online gestellt, denken Sie daran, den Newsletter zu abonnieren, um auf dem Laufenden gehalten zu werden. Nächster Schritt: die öffentliche Befragung im Jahr 2020.