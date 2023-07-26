ERSTE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES BUSPROJEKTS ZWISCHEN DER SEINE IM ESPACE NELSON MANDELA IN ARGENTEUIL, MITTWOCH, 28. MÄRZ 2018

Veröffentlichungsdatum: 5. April 2018

Am Mittwoch, den 28. März, fand im Nelson-Mandela-Raum in Argenteuil die erste öffentliche Sitzung statt, die im Rahmen der Konsultation des Projekts Bus Entre Seine organisiert wurde. Das Projektteam von Île-de-France Mobilités präsentierte das Projekt einem aufmerksamen Publikum, dann widmete sich eine Zeit, um die verschiedenen Fragen zu beantworten. Insgesamt wurde das Projekt von den Teilnehmern gut aufgenommen, die eine Verbesserung der Verkehrsbedingungen in der Region fordern.

Der Austausch zwischen den Referenten und dem Publikum war konstruktiv. Etwa fünfzehn Einwohner ergriffen das Wort: Jeder konnte seine Fragen, Bedenken oder Vorschläge äußern. Diese Fragen und Anmerkungen betrafen insbesondere die Straßenbahn 2 und die aktuellen Betriebsbedingungen. Sie wurden vom Team von Île-de-France Mobilités zur Kenntnis genommen und werden bei der Bewertung der Konsultation berücksichtigt. Treffen Sie das Projektteam bei der nächsten öffentlichen Sitzung in Bezons am Donnerstag, den 5. April, von 19 bis 21 Uhr im Hochzeitssaal des Rathauses.