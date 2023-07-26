Wir sehen uns am 20. März am Busbahnhof von Cormeilles-en-Parisis

Veröffentlichungsdatum: 20. März 2018

Die Konsultationsphase für das Projekt Bus Entre Seine beginnt. Ab Dienstag, den 20. März, trifft sich das Projektteam von Île-de-France Mobilités zwischen 16:30 und 19:00 Uhr mit Fahrgästen am Busbahnhof Cormeilles-en-Parisis. Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und das Departement Val d'Oise laden Nutzer, Anwohner und alle betroffenen Interessengruppen ein, sich mit dem Projektteam auszutauschen, um sich zu informieren, ihre Meinung zu äußern und sich zu äußern. Um mehr über andere Treffen in der Region zu erfahren, besuchen Sie: hier