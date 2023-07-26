Wir sehen uns am Mittwoch, den 28. März zur ersten öffentlichen Sitzung um 19 Uhr, Nelson Mandela Space

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2018

Am 28. März lädt Île-de-France Mobilités Sie zur ersten öffentlichen Veranstaltung rund um das Projekt Bus Entre Seine ein. Treffpunkt um 19 Uhr im Espace Nelson Mandela in Argenteuil, 82 boulevard du Général Leclerc. Das Team von Île-de-France Mobilités wird das Projekt im Detail vorstellen: die Prinzipien der Integration, die Zeitersparnis, die geplanten Entwicklungen... Kommen Sie und entdecken Sie das Projekt und stellen Sie Ihre Fragen während dieser Zeit des Austauschs. Und zögern Sie nicht, Ihre Meinung auf der Website und auf der partizipativen Karte zu hinterlassen.