Die öffentliche Untersuchung beginnt

Veröffentlichungsdatum: 8. Oktober 2021

Nach der Genehmigung des Schemas und der öffentlichen Anhörungsakte im Dezember 2020 des Projekts Bus ente Seine wird der Dialog fortgesetzt und das Projekt tritt somit in die regulatorische Phase der öffentlichen Anhörung ein.

Sie wird vom vom Verwaltungsgericht ernannten Untersuchungskommissar festgelegt und findet von Samstag, 6. November, bis Samstag, 11. Dezember 2021, statt.

Dieser neue Schritt ermöglicht es Ihnen:

Sie über das Projekt und seine Entwicklungen zu informieren, die sich aus den Konsultationsphasen und Vorstudien ergeben,

Teilen Sie Ihre Kommentare und Vorschläge dem Untersuchungskommissar mit.

Genährt von Ihren Beiträgen legt der Untersuchungskommissar seinen Bericht dann dem Präfekten vor, der das Projekt für gemeinnützig erklären kann.

Um Sie über das Projekt Bus entre Seine zu informieren:

Sie können die vollständige Akte der öffentlichen Untersuchung einsehen, indem Sie hier klicken.

Um Ihre Kommentare und Vorschläge mitzuteilen:

Der Untersuchungsbeauftragte steht der Öffentlichkeit während der Sitzungen zur Verfügung, die stattfinden:

Im Rathaus von Argenteuil: Samstag, 6. November 2021 von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 17. November 2021 von 11 bis 13.30 Uhr und Samstag, 11. Dezember 2021 von 9 bis 12 Uhr;

Im Rathaus von Bezons: Mittwoch, 10. November 2021 von 13:30 bis 16 Uhr, Mittwoch, 24. November 2021 von 9 bis 12 Uhr und Freitag, 3. Dezember 2021 von 13:30 bis 16 Uhr;

Im Rathaus von La Cormeilles-en-Parisis: Samstag, 27. November 2021 von 9 bis 12 Uhr;

Im Rathaus von Sartrouville: Dienstag, 16. November 2021 von 18 bis 20 Uhr.

Darüber hinaus kann der Untersuchungsbeauftragte vom 6. November 2021 bis einschließlich 11. Dezember 2021 schriftliche Stellungnahmen und Vorschläge entgegennehmen. Sie können ihm Ihre Meinung senden: