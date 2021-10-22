Die Innenstadt von Argenteuil

Dieser Teil der Strecke soll das Stadtzentrum von Argenteuil, seine Geschäfte, seine zahlreichen administrativen, kulturellen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen bedienen, aber auch den Zugang zum SNCF-Bahnhof erleichtern.

Vom Busbahnhof aus folgt die Route den Boulevards Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc und Gallieni, dann der Rue du Lieutenant-Colonel Prudhon und der Avenue du Général de Gaulle.