Beratung in der Vorentwurfsphase

Konsultationsworkshops in der Vorprojektphase

Im Jahr 2024 setzte Île-de-France Mobilités den Dialog fort und organisierte eine Reihe von Workshops mit assoziativen Akteuren und Vertretern der betroffenen Gemeinden. Diese lokalen Komitees, die im Rahmen der Vorprojektphase (AVP) organisiert wurden, ermöglichten es, die ersten Szenarien und Entwicklungen zu diskutieren, die in drei Sektoren vorgesehen sind: Bezons, die Innenstadt von Argenteuil und das Viertel Porte Saint-Germain – Berges de Seine.

Zur Überwachung dieser Arbeitsphase wurden drei Ausschüsse eingerichtet:

  • In Bezons (22. März 2024), auf der Achse der RD392 und der Achse Jean Jaurès – Danielle Casanova
  • In Argenteuil (25. März 2024), im Stadtzentrum, zwischen dem Bahnhof und der Rue Henri Barbusse
  • Ebenfalls in Argenteuil (2. April 2024), im Sektor Porte Saint-Germain – Berges de Seine, zwischen der Rue Henri Barbusse und Bezons

Diese Workshops ermöglichten es, sich konkret mit den Fragen der Priorisierung von Nutzungen in einem begrenzten öffentlichen Raum sowie mit den Bedingungen für die Integration des Projekts in das bestehende Stadtgefüge auseinanderzusetzen. Sie haben die Einbeziehung lokaler Akteure in die Entwicklungsentscheidungen gefördert und dabei die Besonderheiten jedes Gebiets berücksichtigt.

