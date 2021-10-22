Bus

Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Vorherige Konsultation

Wie verlief die Vorberatung?

Damit sich alle informieren und beteiligen können, hat Île-de-France Mobilités das folgende System eingerichtet:

  • drei Feldtreffen: am 20. März 2018 im Bahnhof Cormeilles-en-Parisis; 3. April 2018 an der Endstation der Straßenbahn T2 in Pont de Bezons und 11. April 2018 am Marché des Indes in Sartrouville;
  • zwei öffentliche Versammlungen: am 28. März in Argenteuil und am 5. April in Bezons;
  • einen T-Coupon, abnehmbare Scheibe der Broschüre, die ausgefüllt und kostenlos per Post zurückgesandt werden muss;
  • Online, auf der speziellen Website: ein kostenloses Beitragsformular und eine partizipative Karte, um eine geolokalisierte Meinung abzugeben.

Facebook-Posts ermöglichten es, so viele Menschen wie möglich über die Durchführung der Konsultation zu informieren und alle einzuladen, die Website des Projekts zu besuchen, um sich zu informieren und einen Beitrag zu leisten.

  • Öffentliche Sitzung in Bezons, 05. April 2018
  • Feldtreffen an der Endstation T2, Pont de Bezons, 3. April 2018

589

Gesammelte Beiträge, darunter 570 Stellungnahmen, 148 Fragen und 403 Vorschläge

1300+

Besucher des Projektgeländes

50+

Teilnehmer an öffentlichen Sitzungen

50.000+

Faltblätter verteilt

82% +

von positiven Stellungnahmen gemäß den erhaltenen T-Coupons

Warum eine vorherige Beratung?

Die Vorkonsultation zum Projekt Bus Entre Seine fand vom 19. März bis 20. April 2018 statt. Diese Zeit der Information und des Austauschs zwischen dem Projektteam, den Anwohnern, den Nutzern, den lokalen Behörden sowie den assoziativen und wirtschaftlichen Akteuren ermöglichte es allen, sich über die Merkmale und Ziele des Projekts zu informieren, ihre Fragen zu stellen und ihre Vorschläge zu formulieren.

Am 9. Oktober 2018 verabschiedete Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation des Projekts Bus Entre Seine und gab alle Meinungen wieder, die über die Website, T-Karten und öffentliche Versammlungen geäußert wurden. In der Bewertung werden die geäußerten Standpunkte zur Kenntnis genommen und die Lehren aus der Konsultation dargelegt.

Dossier der Ziele und Hauptmerkmale

Ergebnisse der Vorkonsultation

Zusammenfassung der Bilanz