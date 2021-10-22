Vorherige Konsultation
Wie verlief die Vorberatung?
Damit sich alle informieren und beteiligen können, hat Île-de-France Mobilités das folgende System eingerichtet:
- drei Feldtreffen: am 20. März 2018 im Bahnhof Cormeilles-en-Parisis; 3. April 2018 an der Endstation der Straßenbahn T2 in Pont de Bezons und 11. April 2018 am Marché des Indes in Sartrouville;
- zwei öffentliche Versammlungen: am 28. März in Argenteuil und am 5. April in Bezons;
- einen T-Coupon, abnehmbare Scheibe der Broschüre, die ausgefüllt und kostenlos per Post zurückgesandt werden muss;
- Online, auf der speziellen Website: ein kostenloses Beitragsformular und eine partizipative Karte, um eine geolokalisierte Meinung abzugeben.
Facebook-Posts ermöglichten es, so viele Menschen wie möglich über die Durchführung der Konsultation zu informieren und alle einzuladen, die Website des Projekts zu besuchen, um sich zu informieren und einen Beitrag zu leisten.
589
1300+
50+
50.000+
82% +
Warum eine vorherige Beratung?
Die Vorkonsultation zum Projekt Bus Entre Seine fand vom 19. März bis 20. April 2018 statt. Diese Zeit der Information und des Austauschs zwischen dem Projektteam, den Anwohnern, den Nutzern, den lokalen Behörden sowie den assoziativen und wirtschaftlichen Akteuren ermöglichte es allen, sich über die Merkmale und Ziele des Projekts zu informieren, ihre Fragen zu stellen und ihre Vorschläge zu formulieren.
Am 9. Oktober 2018 verabschiedete Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation des Projekts Bus Entre Seine und gab alle Meinungen wieder, die über die Website, T-Karten und öffentliche Versammlungen geäußert wurden. In der Bewertung werden die geäußerten Standpunkte zur Kenntnis genommen und die Lehren aus der Konsultation dargelegt.
Dossier der Ziele und Hauptmerkmale
Ergebnisse der Vorkonsultation
Zusammenfassung der Bilanz