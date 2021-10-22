Vorherige Konsultation

Warum eine vorherige Beratung?

Die Vorkonsultation zum Projekt Bus Entre Seine fand vom 19. März bis 20. April 2018 statt. Diese Zeit der Information und des Austauschs zwischen dem Projektteam, den Anwohnern, den Nutzern, den lokalen Behörden sowie den assoziativen und wirtschaftlichen Akteuren ermöglichte es allen, sich über die Merkmale und Ziele des Projekts zu informieren, ihre Fragen zu stellen und ihre Vorschläge zu formulieren.

Am 9. Oktober 2018 verabschiedete Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation des Projekts Bus Entre Seine und gab alle Meinungen wieder, die über die Website, T-Karten und öffentliche Versammlungen geäußert wurden. In der Bewertung werden die geäußerten Standpunkte zur Kenntnis genommen und die Lehren aus der Konsultation dargelegt.