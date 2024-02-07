Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
Öffentliche Untersuchung
Veröffentlicht am
Schematische Darstellung
15.8 MB
Akte der öffentlichen Untersuchung
Bericht des Untersuchungskommissars über den Bus zwischen Seine
13.5 MB
Schlussfolgerungen des Untersuchungskommissars des Bus Entre Seine DUP
1.6 MB
Stellungnahme und Schlussfolgerungen DUP und MECDU Bus zwischen Seine
4.6 MB
Leseanleitung
735.7 KB
ANLAGE A Gegenstand der Untersuchung, rechtliche und administrative Informationen
2.4 MB
ANLAGE B Erläuterung
27.8 MB
Anlage C Lageplan
705.9 KB
Anlage D Allgemeiner Arbeitsplan
2.2 MB
ANLAGE E Hauptmerkmale der wichtigsten Bauwerke
4.3 MB
Anlage F Zusammenfassung der Ausgaben
812.6 KB
Anlage G.1 Präambel der Folgenabschätzung
1.1 MB
Anlage G.2 Nichttechnische Zusammenfassung
18.2 MB
Anlage G.3 Projektbeschreibung und Alternativen
23.4 MB
Anlage G.4 Ausgangszustand der Umwelt
18.3 MB
Anlage G.5 Projektfolgenabschätzung und zugehörige Maßnahmen
16.2 MB
Anlage G.6 Vereinbarkeit des Projekts mit städtebaulichen Dokumenten
8.6 MB
Anlage G.7 Natura-2000-Folgenabschätzungsdokument
2.1 MB
Anlage G.8 Kumulative Effekte
3.2 MB
Anlage G.9 Umweltprüfung von MECDU
4.0 MB
Anlage G.10 Weitere Analysen im Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur
6.9 MB
ANLAGE G.11 Methodik und Autoren
14.9 MB
ANLAGE H Sozioökonomische Bewertung
2.3 MB
ANLAGE I.1 MECDU Argenteuil
10.2 MB
Anlage I.2 MECDU Bezons
11.0 MB
ANLAGE I.3 MECDU Cormeilles-en-Parisis
5.9 MB
ANLAGE I.4 MECDU Sartrouville
9.1 MB
ANLAGE J.1 IDFM-Beratungen
907.4 KB
ANLAGE J.2 Beratung zum Projekt
13.9 MB
Anlage J.3 Stellungnahmen zur Umweltverträglichkeitsprüfung und Stellungnahme
31.4 MB
ANLAGE J.4 Sonstige Stellungnahmen
2.4 MB
Pressemitteilung
IDFM 180208 BusEntreSeine CP
540.8 KB
Projekt-Statement
Vereinbarung der Modalitäten
1.6 MB
Stellungnahme des Gemeinderats von Argenteuil
144.9 KB
Stellungnahme des Rates des Departements Val d'Oise
1.3 MB
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités über die Ergebnisse der Konsultation
578.1 KB
Anordnung zur Einleitung einer öffentlichen Untersuchung
378.1 KB
Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités über das Grundsatzschema und das DEUP
184.3 KB
Projekterklärung und Anhang 1
559.0 KB
Erklärung der Gemeinnützigkeit
Interpräfekturale Verordnung Nr. 2022-16825
353.2 KB
Anhang 1: Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation nachteiliger Projektauswirkungen
1.7 MB