Das Projekt auf einen Blick

Warum dieses Projekt?

Das Gebiet von Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis liegt zwischen zwei Armen der Seine und ist durch dicht besiedelte Wohn- und Beschäftigungsgebiete gekennzeichnet, die jedoch schlecht an die Strukturierung öffentlicher Verkehrsmittel angebunden sind, darunter:

die Innenstadt von Argenteuil und das Viertel Val Notre Dame,

das Herz der Stadt Bezons,

das indische Viertel in Sartrouville,

der Sektor Bois-Rochefort in Cormeilles-en-Parisis.

Viele Buslinien fahren durch dieses Gebiet, leiden aber unter schwierigen Verkehrsbedingungen, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.

Das Projekt Bus Entre Seine zielt darauf ab, den Personenverkehr in der Region zu verbessern, insbesondere durch die Entwicklung spezieller Busspuren. Dadurch wird die Regelmäßigkeit der Linien gestärkt und die Fahrzeiten zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) und Cormeilles-en-Parisis (Transilien J) verkürzt.

Die Entwicklung von Busspuren geht mit einer Neuqualifizierung des öffentlichen Raums einher, einschließlich der Schaffung von Radwegen und Landschaftsgestaltung für eine bessere Lebensqualität: Bäume, verbreiterte Bürgersteige usw.

Dieses Projekt steht im Einklang mit der Stadtplanungs- und Verkehrspolitik in einem sich schnell verändernden Gebiet. Der dicht besiedelte und clusterreiche Sektor wird sich bis 2030 weiter entwickeln. Aus diesem Grund muss sich das öffentliche Verkehrsangebot anpassen und so gut wie möglich auf zukünftige Entwicklungen reagieren und gleichzeitig sanfte Verkehrsträger entwickeln.