Das Projekt auf einen Blick
Warum dieses Projekt?
Das Gebiet von Argenteuil, Bezons, Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis liegt zwischen zwei Armen der Seine und ist durch dicht besiedelte Wohn- und Beschäftigungsgebiete gekennzeichnet, die jedoch schlecht an die Strukturierung öffentlicher Verkehrsmittel angebunden sind, darunter:
- die Innenstadt von Argenteuil und das Viertel Val Notre Dame,
- das Herz der Stadt Bezons,
- das indische Viertel in Sartrouville,
- der Sektor Bois-Rochefort in Cormeilles-en-Parisis.
Viele Buslinien fahren durch dieses Gebiet, leiden aber unter schwierigen Verkehrsbedingungen, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.
Das Projekt Bus Entre Seine zielt darauf ab, den Personenverkehr in der Region zu verbessern, insbesondere durch die Entwicklung spezieller Busspuren. Dadurch wird die Regelmäßigkeit der Linien gestärkt und die Fahrzeiten zwischen der Bezons-Brücke (Straßenbahn T2) und den Bahnhöfen Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) und Cormeilles-en-Parisis (Transilien J) verkürzt.
Die Entwicklung von Busspuren geht mit einer Neuqualifizierung des öffentlichen Raums einher, einschließlich der Schaffung von Radwegen und Landschaftsgestaltung für eine bessere Lebensqualität: Bäume, verbreiterte Bürgersteige usw.
Dieses Projekt steht im Einklang mit der Stadtplanungs- und Verkehrspolitik in einem sich schnell verändernden Gebiet. Der dicht besiedelte und clusterreiche Sektor wird sich bis 2030 weiter entwickeln. Aus diesem Grund muss sich das öffentliche Verkehrsangebot anpassen und so gut wie möglich auf zukünftige Entwicklungen reagieren und gleichzeitig sanfte Verkehrsträger entwickeln.
Welche Einrichtungen?
Die Schaffung spezieller Busspuren
Vom Bahnhof Argenteuil bis zur Pont de Bezons werden spezielle Busspuren gebaut, dann über die Avenue Gabriel Péri und die Rue Lucien Sampaix (RD392) in das Viertel Indes (Sartrouville) und in den Sektor Bois-Rochefort (Cormeilles). Dabei handelt es sich hauptsächlich um Zwei-Wege-Busspuren. Gelegentlich können Busse nur in eine Richtung von Busspuren profitieren oder sogar den allgemeinen Verkehr nutzen.
Auf diesen 8,2 km wird der Verkehr der Linien durch regelmäßigere und schnellere Busse erheblich verbessert. Parallel zu den Busspuren werden Radwege angelegt und der Komfort der Fußgängerwege verbessert.
Begleitmaßnahmen zu den Bahnhöfen Cormeilles und Sartrouville
In Sartrouville, zwischen der Route de Pontoise und dem RER-Bahnhof, werden flankierende Maßnahmen vorgeschlagen, um den Busverkehr zu erleichtern:
- Einführung des Vorrangs an Ampeln, die bei der Ankunft der Busse grün werden;
- Entwicklung der Hauptbahnhöfe;
- Eingriffe an bestimmten Kreuzungen, die in zukünftigen Studien spezifiziert werden, um den Busverkehr zu erleichtern.
In Cormeilles-en-Parisis werden auch Busse von diesen Begleitmaßnahmen zwischen dem Boulevard des Bois-Rochefort und dem Bahnhof profitieren.
Welche Buslinien sind betroffen?
Das Projekt betrifft die Busverbindungen zwischen dem Bahnhof Argenteuil, der Pont de Bezons, dem Bahnhof Sartrouville und dem Bahnhof Cormeilles-en-Parisis.
Betroffen sind insbesondere die Linie 272 (RER-Bahnhof Argenteuil – Sartrouville) und die Linie 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine). Sie werden die neuen Busspuren auf dem größten Teil ihrer Strecke nutzen.
Andere Buslinien können die Einrichtungen pünktlich nutzen. Die Route einiger Linien wird überarbeitet, um die neuen Entwicklungen optimal zu nutzen und das gesamte Busnetz zu verbessern.
Welcher Zeitplan?
Die Vorkonsultation, die vom 19. März bis 20. April 2018 stattfand, war der erste Schritt im Dialog mit der Öffentlichkeit über das Projekt. Dies führte zu einer Bewertung der Konsultation, die vom Rat von Île-de-France Mobilités genehmigt wurde.
Die technischen Studien wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Konsultation fortgesetzt. Die Öffentlichkeit wurde auf der Grundlage eines detaillierteren Entwurfs im Rahmen einer öffentlichen Anhörung, die vom 6. November bis 11. Dezember 2021 stattfand, erneut konsultiert. Der Auftraggeber hat seine Projekterklärung veröffentlicht, die die Vorbehalte des Untersuchungskommissars bei der Fortsetzung des Projekts berücksichtigt. Von nun an muss der Präfekt über die Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts entscheiden.
Sobald das Projekt für gemeinnützig erklärt wurde, werden detaillierte Studien sowie der Landerwerb durchgeführt, der für die Verbreiterung der Straßen und die Durchführung des Projekts erforderlich ist.
Im Durchschnitt vergehen zwischen der vorherigen Konsultation und der Inbetriebnahme dieser Art von Infrastruktur etwa 8 bis 10 Jahre (vorbehaltlich der Einrichtung von Finanzmitteln und behördlichen Genehmigungen).