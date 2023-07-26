Was ist die Linearität des Projekts?

8,2 km Busspuren werden zwischen Argenteuil, der Pont de Bezons, dem Stadtteil Indes (Sartrouville) und Bois-Rochefort (Cormeilles-en-Parisis) gebaut. Sie ermöglichen erhebliche Gewinne in Bezug auf Regelmäßigkeit und Reisezeit zwischen 5 und 15 Minuten.

Der Busverkehr wird auch zu den RER-Bahnhöfen Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis erleichtert. Insgesamt handelt es sich also um rund 16,5 km Buslinien.