Wie kann ich mich über das Projekt informieren und Feedback geben?

Die Akte der öffentlichen Anhörung kann von allen in jedem der Rathäuser der vom Projekt betroffenen Gemeinden eingesehen werden. Ein Informationspaket zur öffentlichen Untersuchung, in dem das Projekt zusammengefasster dargestellt wird, wird zur Verfügung gestellt XX (bitte angeben). Sie können es auch hier einsehen (Link zum Dokument), eine Stellungnahme einreichen (mündlich oder schriftlich) oder indem Sie hier oder beim Kommissar für öffentliche Untersuchung während der Sitzungen klicken, die stattfinden:

Im Rathaus von Argenteuil: Samstag, 6. November 2021 von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch, 17. November 2021 von 11 bis 13.30 Uhr und Samstag, 11. Dezember 2021 von 9 bis 12 Uhr;

Im Rathaus von Bezons: Mittwoch, 10. November 2021 von 13:30 bis 16 Uhr, Mittwoch, 24. November 2021 von 9 bis 12 Uhr und Freitag, 3. Dezember 2021 von 13:30 bis 16 Uhr;

Im Rathaus von La Cormeilles-en-Parisis: Samstag, 27. November 2021 von 9 bis 12 Uhr;

Im Rathaus von Sartrouville: Dienstag, 16. November 2021 von 18 bis 20 Uhr.