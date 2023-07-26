Welche Linien werden von den Verbesserungen profitieren?

Das Projekt umfasst die Schaffung von Einrichtungen und die Umsetzung von Maßnahmen zur Erleichterung des Busverkehrs zwischen dem Bahnhof Argenteuil und den Bahnhöfen Cormeilles-en-Parisis und Sartrouville über die Pont de Bezons. Mit dem Projekt Bus Entre Seine werden die Strukturlinien RATP 272 und TVO 3 von einer verbesserten Regelmäßigkeit und Fahrzeiten profitieren. Aber auch viele andere Busse werden von diesen Einrichtungen profitieren.