Historische Innenstadt von Argenteuil

Die Innenstadt von Argenteuil: eine historische urbane Umgebung, die es zu bewahren gilt

Im historischen Stadtzentrum von Argenteuil fügt sich das Projekt Bus Entre Seine mit Finesse in eine urbane Umgebung ein, die von Geschichte und bewaldetem Erbe geprägt ist. Das Layout wurde so konzipiert, dass die bestehenden Baumreihen erhalten bleiben, einschließlich der doppelten Ausrichtung der Achse Jeanne d'Arc – Léon Feix, die eine bemerkenswerte Perspektive auf die Butte d'Orgemont bietet.

Um die Leistung der Busse zu verbessern und gleichzeitig die Identität des Ortes zu respektieren, wird der Bahnhof Hôtel de Ville neu positioniert und mit dem derzeitigen Bahnhof Léon Feix zusammengelegt, wodurch die Auswirkungen auf das Pflanzenerbe begrenzt werden. Der Abschnitt Jeanne d'Arc – Gallieni wird eine gemischte Fahrbahn beibehalten, um einen ruhigen Verkehr zu gewährleisten und die landschaftliche Qualität der Achse zu erhalten.

Das Projekt nutzt den Buskorridor auf der Avenue Maurice Berteaux wieder und verbreitert die für Fahrräder geöffneten Korridore auf dem Boulevard Léon Feix. Es unterstützt auch die Ambitionen der Stadt Argenteuil im Rahmen des Projekts "La Canopée – Gabriel Péri", die öffentlichen Räume rund um das Rathaus wiederzubeleben.