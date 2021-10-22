Cormeilles und Sartrouville, flankierende Maßnahmen
Zum Bahnhof Cormeilles-en-Parisis: modernisierte und barrierefreie Haltestellen
Auf rund 3 km werden Begleitmaßnahmen den Busverkehr und die Qualität der Haltestellen verbessern. Die Interventionen zielen darauf ab:
- Modernisierung der Bahnhöfe für eine bessere Zugänglichkeit, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität;
- Heben Sie die Fahrbahn an den Haltestellen an, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern;
- Neukalibrierung der Bahnsteige und Einrichtung von Bahnsteigen in gerader Ausrichtung, um den Verkehr zu verlangsamen und die Benutzer zu sichern;
- Modernisieren Sie Fahrgastunterstände und integrieren Sie nach Möglichkeit Baum- oder Landschaftspflanzungen.
Diese Entwicklungen sind Teil eines nachhaltigen Ansatzes, der die Wiederverwendung bestehender Infrastrukturen begünstigt, um die Umweltauswirkungen zu begrenzen.
Zum Bahnhof Sartrouville: Verbesserung des Busverkehrs
Auf fast 5 km, zwischen dem Stadtteil Indes und dem Bahnhof Sartrouville, werden begleitende Maßnahmen den Betrieb der Buslinien optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Stadtgefüge begrenzen. Dazu gehören:
- Vorrang an Ampelkreuzungen, um die Regelmäßigkeit der Busse zu verbessern;
- Die Sanierung mehrerer wichtiger Stationen für mehr Komfort und Effizienz;
- Lokale Anpassungen des Verkehrsplans zur Verbesserung des Verkehrsflusses.
Diese Eingriffe werden es ermöglichen, die Route der Linie 272 in Verbindung mit der Verlängerung der Straßenbahn T11 (geplant) anzupassen und so das öffentliche Verkehrsnetz in diesem Sektor zu stärken.