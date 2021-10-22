Bus

Einrichtungen für den BusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Cormeilles und Sartrouville, flankierende Maßnahmen

Zum Bahnhof Cormeilles-en-Parisis: modernisierte und barrierefreie Haltestellen

Auf rund 3 km werden Begleitmaßnahmen den Busverkehr und die Qualität der Haltestellen verbessern. Die Interventionen zielen darauf ab:

  • Modernisierung der Bahnhöfe für eine bessere Zugänglichkeit, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität;
  • Heben Sie die Fahrbahn an den Haltestellen an, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern;
  • Neukalibrierung der Bahnsteige und Einrichtung von Bahnsteigen in gerader Ausrichtung, um den Verkehr zu verlangsamen und die Benutzer zu sichern;
  • Modernisieren Sie Fahrgastunterstände und integrieren Sie nach Möglichkeit Baum- oder Landschaftspflanzungen.

Diese Entwicklungen sind Teil eines nachhaltigen Ansatzes, der die Wiederverwendung bestehender Infrastrukturen begünstigt, um die Umweltauswirkungen zu begrenzen.

Strecke und Stationen der Linie 3 auf dem Zweig Cormeilles-en-Parisis

Zum Bahnhof Sartrouville: Verbesserung des Busverkehrs

Auf fast 5 km, zwischen dem Stadtteil Indes und dem Bahnhof Sartrouville, werden begleitende Maßnahmen den Betrieb der Buslinien optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Stadtgefüge begrenzen. Dazu gehören:

  • Vorrang an Ampelkreuzungen, um die Regelmäßigkeit der Busse zu verbessern;
  • Die Sanierung mehrerer wichtiger Stationen für mehr Komfort und Effizienz;
  • Lokale Anpassungen des Verkehrsplans zur Verbesserung des Verkehrsflusses.

Diese Eingriffe werden es ermöglichen, die Route der Linie 272 in Verbindung mit der Verlängerung der Straßenbahn T11 (geplant) anzupassen und so das öffentliche Verkehrsnetz in diesem Sektor zu stärken.

Die Route der Linie 272 mit einer Änderung der Inbetriebnahme des Dienstes zum Bezirk Indien, um von den Einrichtungen für den Bus auf der RD392 zu profitieren