Cormeilles und Sartrouville, flankierende Maßnahmen

Zum Bahnhof Cormeilles-en-Parisis: modernisierte und barrierefreie Haltestellen

Auf rund 3 km werden Begleitmaßnahmen den Busverkehr und die Qualität der Haltestellen verbessern. Die Interventionen zielen darauf ab:

Modernisierung der Bahnhöfe für eine bessere Zugänglichkeit, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität;

Heben Sie die Fahrbahn an den Haltestellen an, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern;

Neukalibrierung der Bahnsteige und Einrichtung von Bahnsteigen in gerader Ausrichtung, um den Verkehr zu verlangsamen und die Benutzer zu sichern;

Modernisieren Sie Fahrgastunterstände und integrieren Sie nach Möglichkeit Baum- oder Landschaftspflanzungen.

Diese Entwicklungen sind Teil eines nachhaltigen Ansatzes, der die Wiederverwendung bestehender Infrastrukturen begünstigt, um die Umweltauswirkungen zu begrenzen.