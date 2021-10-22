Viertel Porte Saint-Germain-Berges de Seine

Porte Saint-Germain – Berges de Seine: ein Sektor im Wandel

Das Projekt Bus Entre Seine ist Teil der Transformation eines Viertels, das sich in voller Transformation befindet, in Verbindung mit großen städtischen Projekten wie Unik und O'Marché Frais. Die Entwicklung der Busspuren soll diese Dynamik unterstützen, die Zugänglichkeit verbessern und eine nachhaltige Mobilität fördern.

Die Rue Michel Carré wird zwischen der Rue Henri Barbusse und der Avenue du Marais in eine Richtung verlaufen, eine Entwicklung, die den Verkehr beruhigen und den Verkehr sicherer machen wird. Verbreiterte Straßen sowie Fuß- und Radwege werden ein angenehmeres Wohnumfeld und ein leichteres Reisen bieten.

Eine ehrgeizige Begrünungsmaßnahme wird den städtischen Komfort und die landschaftliche Identität des Viertels stärken und gleichzeitig Kontinuitäten zwischen der Stadt und den Ufern der Seine schaffen. Die Einrichtung des eigenen Standorts für Busse ist ein wichtiger Schritt, um die Effizienz des Netzes zu optimieren und die Erneuerung dieses Sektors von Argenteuil zu unterstützen.