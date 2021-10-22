Sektor Bezons

Von Bezons nach Cormeilles-en-Parisis: die Pflanze im Mittelpunkt der Route

Auf der Avenue Gabriel Péri (RD 392), einer strukturierenden Achse, die Bezons mit Cormeilles-en-Parisis verbindet, stellt das Projekt Bus Entre Seine die Begrünung in den Mittelpunkt der Entwicklungen. Eine durchgehende Anordnung von gepflanzten Bäumen mit krautigen Schichten am Ostufer bietet eine angenehmere und schattigere Umgebung, die einem ruhigen Verkehr und einem sichereren Fußgängerverkehr förderlich ist.

Ein durchgehender Zweirichtungsradweg wird sich vom Place de l'Hôtel de Ville de Bezons bis zum Kreisverkehr Coudrées erstrecken. Die Wahl des Layouts zielt darauf ab, den Raum zu optimieren, indem bestehende Grundstücke und Erweiterungen aufgewertet werden, um hochwertige Grünflächen zu schaffen.

Diese landschaftlich gestaltete Ausrichtung verwandelt die RD 392 in einen echten urbanen Boulevard, der Busleistung, sanfte Mobilität und ein angenehmes Wohnumfeld für die Anwohner in Einklang bringt.