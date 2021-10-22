Ein Gebiet im Wandel

Ein Gebiet, das reich an Lebensräumen und Aktivitäten ist

Das Projekt betrifft die Gemeinden Sartrouville, Argenteuil, Bezons und Cormeilles-en-Parisis.

Es handelt sich um ein dichtes Gebiet (ca. 5.400 Einwohner pro km²), das sich auf Wohnraum und verschiedene Aktivitäten konzentriert.

Die Ansiedlung zahlreicher Einrichtungen in der Region spiegelt auch seine Dynamik wider: kommerzielle Sektoren, öffentliche Dienstleistungen (Unterpräfektur, CAF, CPAM usw.), Bildungseinrichtungen, Sport-, Kultur- und Gesundheitseinrichtungen.

Ein effizienterer Service wird die Attraktivität einiger dieser Einrichtungen stärken, deren Einfluss über den kommunalen Maßstab hinausgeht, zum Beispiel das Victor-Dupouy-Krankenhaus in Argenteuil, die Kliniken Bezons und Cormeilles in Parisis oder das Gewerbegebiet Bois-Rochefort in Cormeilles

Perspektiven für wichtige Entwicklungen

Dieses Gebiet befindet sich in voller Transformation, mit Aussichten auf eine Zunahme der Bevölkerung und der Arbeitsplätze. Viele Stadt- oder Stadterneuerungsprojekte werden dazu beitragen, ihre Attraktivität zu erhöhen, zum Beispiel:

In Argenteuil befindet sich das Projekt Porte Saint-Germain / Berges de Seine im Herzen der Verbindung zwischen dem Bahnhof Argenteuil und der Endstation der Straßenbahn T2 in Bezons. Es sieht Entwicklungen in Bezug auf Wohnraum, Arbeitsplätze, öffentliche Einrichtungen und Lebensqualität vor.

In Bezons wird die Sanierung des Stadtzentrums durch die Projekte des ZAC Cœur de Ville und Bords de Seine durchgeführt, darunter der Bau vieler Einrichtungen (Schulgruppe, Stadion, neues Rathaus), die Sanierung des Bettencourt-Parks und die Lieferung von Wohnungen.

In Sartrouville, im Bezirk Plateau und im Bezirk Indien, umfasst das Stadterneuerungsprojekt ein umfangreiches Programm im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau sowie der Sanierung und Schaffung öffentlicher Einrichtungen. Auch die Innenstadt ist Teil des Cœur de Ville-Programms.

In Cormeilles-en-Parisis widmet sich das ZAC des Bois-Rochefort sowohl dem Wohnen als auch den Aktivitäten. Mit 45 ha gewidmet, darunter ein Einkaufszentrum, bietet es schließlich 2000 Wohnungen, Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die städtebaulichen Projekte im Bahnhofs- und Lafarge-Sektor werden dem Gebiet noch mehr Dynamik verleihen.

Herausforderung zur Stärkung des Busnetzes

Das Projektgebiet wird von mehreren öffentlichen Schienenverkehrslinien bedient: RER A und Transilien L in Sartrouville sowie Transilien J in Argenteuil, Val d'Argenteuil und Cormeilles-en-Parisis. Die Straßenbahn T2 verbindet die Pont de Bezons mit La Défense und der Porte de Versailles.

Mehrere Buslinien verbinden die Bezirke des Territoriums mit diesen wichtigen Knotenpunkten. Die Verkehrsbedingungen sind jedoch während der Hauptverkehrszeit schwierig, insbesondere bei der Annäherung an Seine-Übergänge wie der Pont de Bezons. Regelmäßig kommt es zu großen Staus, die die Effizienz des Busnetzes beeinträchtigen. Aus diesem Grund schlägt das Projekt Bus Entre Seine Lösungen vor, um den Betrieb der Linien zu verbessern.