Der öffentliche Untersuchungsbericht ist verfügbar!

Veröffentlichungsdatum: 28. Februar 2023

Während der Umfrage zum öffentlichen Versorgungsunternehmen vom 7. November bis 8. Dezember 2022 konnten Sie sich zum Projekt Sénia-Orly Public Transit (TCSP) äußern, das die Verlängerung der Buslinie 393 von Thiais – Carrefour de la Résistance zum Flughafen Orly ermöglicht.

Der detaillierte Bericht über die öffentliche Untersuchung, der vom Untersuchungsbeauftragten erstellt wird, schließt das öffentliche Untersuchungsverfahren ab. Sie finden eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu dem Projekt, die auf der Grundlage der eingereichten Stellungnahmen erstellt wurde.

Lesen Sie den Bericht und die Ergebnisse des Untersuchungskommissars