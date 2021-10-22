Bus

Verlängerung der Buslinie 393Sénia > Orly

Das Projekt

Die Umwidmung von Logistikgebieten in Wohngebiete in den Gemeinden Thiais und Orly erfordert die Entwicklung von Mobilitätsmitteln für zukünftige Bewohner und Mitarbeiter des Sektors. Das Busprojekt Sénia-Orly verfolgt mehrere Ziele: die Umgestaltung des Gebiets zu unterstützen und das Reisen zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erleichtern. Es geht darum, die Buslinie 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) von ihrer derzeitigen Endstation in Thiais (Carrefour de la Résistance) bis zum Flughafen Orly zu verlängern, indem spezielle Busspuren (ein sogenannter sauberer Standort) entwickelt werden, aber auch spezielle und sichere Entwicklungen entlang der gesamten Strecke durchgeführt werden.

Die Ziele des Projekts

Bedienen Sie ein sich schnell veränderndes Gebiet

Der Bus Sénia-Orly wird eine Erweiterung des bestehenden Standorts Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil sein (gemeinsam mit den Bussen 393 und TVM). Die schnelle und regelmäßige Verbindung Sénia-Orly wird zur Dynamik und Transformation eines boomenden Gebiets beitragen, indem sie Lebens- und Arbeitsstätten bedient: das Gewerbegebiet Sénia, den Bahnhof Pont de Rungis, das Geschäftsviertel Cœur d'Orly und den Flughafen Orly sowie mehrere neue Stadtteile, die sich im Bau befinden (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly und das Gewinnerprojekt von Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).

Regelmäßigkeit

Der Bus Sénia – Orly verkehrt auf speziellen Fahrspuren ("sauberer Standort") mit Vorrang an Ampeln (außer an Kreuzungen mit der Straßenbahn T7), was eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit und Regelmäßigkeit der Linie garantiert. Dies wird den Fahrgästen ein zuverlässiges Transportmittel zur Verfügung stellen, da der Busverkehr nicht durch den anderer Fahrzeuge verlangsamt wird.

Barrierefreiheit

Die Busse werden mit Niederfluren ausgestattet, um das Ein- und Aussteigen von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderungen zu erleichtern.

Die Bushaltestellen werden ebenfalls so eingerichtet, dass sie allen Benutzern den Zugang ermöglichen.

Verbesserung des Lebensumfelds des bedienten Gebiets

Das Projekt wird auch zur Verbesserung des Lebensumfelds beitragen, indem die genutzten Straßen mit Fahrradanlagen und Fahrradabstellplätzen, breiten Bürgersteigen, der Anpflanzung von Knoten (schmale bewachsene Gräben entlang der Straße, die die Rückgewinnung und natürliche Sanierung von Regenwasser ermöglichen) und Bäumen entlang der gesamten Strecke neu qualifiziert werden.

Komfort

Das Projekt umfasst geräumige, beleuchtete Bushaltestellen, die mit Echtzeit-Informationstafeln ausgestattet sind. Die 18 m langen Gelenkbusse werden identisch mit denen der derzeitigen Linie 393 sein und mit Erdgas betrieben werden.

9

Haltestellen

4

Durchquerte Gemeinden

12,5

km Strecke

400 bis 700 m

zwischen den einzelnen Stationen

Ein effizientes Netzwerk des Territoriums

Anschlüsse

Das Projekt zielt darauf ab, das Reisen der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern. Diese neue Verkehrsinfrastruktur wird es ermöglichen, als Erweiterung des bestehenden Standorts (zwischen Sucy-Bonneuil und Thiais) neue Verbindungen mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsachsen zu schaffen, die in Betrieb sind, aber auch geplant sind, nämlich:

  • Mehrere Buslinien, darunter:
    -Das TVM (Trans-Val-de-Marne)
    -Buslinie 319
    -Buslinie 396
    -Buslinie 183
  • RER C-Linie: in Choisy-le-Roi und Pont de Rungis
  • Verlängerung der Metrolinie 14 (Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte 2024): an den Stationen Thiais-Orly (bisher Pont de Rungis genannt) und am Flughafen Orly
  • Straßenbahnlinie T7: Caroline Aigle, Coeur d'Orly und Flughafen Orly
  • Metrolinie 18 des Grand Paris Express (voraussichtliche Inbetriebnahme 2027): am Flughafen Orly

Verwandte städtische Projekte

ZAC Chemin des Carrières

Diese ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) befindet sich in der Stadt Orly unter der Projektleitung der EPA ORSA (Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis Seine Amont): Die ZAC Chemin des Carrières befindet sich im Stadtteil "Vieil Orly" und im Gewerbegebiet Sénia. Das Projekt sieht den Bau von rund 700 Wohneinheiten in einem Wohngebiet (50.800 m² Grundfläche (SDP)), 500 m² Gewerbe-SDP, 1.500 m² Aktivitäts-SDP und 15.000 m² öffentlichen Räumen vor. Dieses ZAC wird vom Busverkehr Sénia-Orly profitieren.

ZAC von Sénia Thiais-Orly

Diese ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) steht unter der Projektleitung der EPA ORSA: Es handelt sich um einen 41 Hektar großen Betrieb in den Gemeinden Thiais und Orly, der von der EPA ORSA entwickelt wurde. Diese ZAC repräsentiert die Hälfte des Umfangs von Sénia.

Quartier Parcs en Scène

In den Gemeinden Thiais und Orly stellt dieses Gewinnerprojekt des Wettbewerbs Inventons la Métropole du Grand Paris eine 8 Hektar große Entwicklungsmaßnahme dar, die von LinkCity und der EPA ORSA unterstützt wird.

Sektor Courson-Alouettes

Dieser Sektor befindet sich nördlich der Eisenbahngleise und des Sektors 2 der "Quinze Arpents" in der Gemeinde Thiais. Das Programm umfasst den Bau von Wohnungen für 5.900 neue Einwohner und Büros für 4.500 neue Mitarbeiter.

Sektor Quinze Arpents

Dieser Sektor hat mehrere Ziele: die Verdichtung eines strategischen Sektors auf metropolitaner Ebene der Region Paris zu unterstützen, das Viertel zwischen Thiais und Orly wieder in die Stadt zu integrieren und eine neue urbane Erfahrung zu bieten, indem der Mensch in den Mittelpunkt des Projekts gestellt wird.

Herz von Orly

Das Projekt, das sich in der Gemeinde Orly unter der Projektleitung der Groupe ADP (Aéroports de Paris) befindet, ist ein umfangreiches städtebauliches Vorhaben 12 km südlich von Paris, in den Gebieten Val-de-Marne und Essonne, in unmittelbarer Nähe des Flughafens Orly. Dieser Sektor soll mehrere hundert Unternehmen in einem Geschäftsviertel zusammenbringen: Büros, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Dienstleistungen.

