Das Projekt

Bedienen Sie ein sich schnell veränderndes Gebiet
Der Bus Sénia-Orly wird eine Erweiterung des bestehenden Standorts Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil sein (gemeinsam mit den Bussen 393 und TVM). Die schnelle und regelmäßige Verbindung Sénia-Orly wird zur Dynamik und Transformation eines boomenden Gebiets beitragen, indem sie Lebens- und Arbeitsstätten bedient: das Gewerbegebiet Sénia, den Bahnhof Pont de Rungis, das Geschäftsviertel Cœur d'Orly und den Flughafen Orly sowie mehrere neue Stadtteile, die sich im Bau befinden (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly und das Gewinnerprojekt von Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).