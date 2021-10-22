Das Projekt TCSP Sénia-Orly, eine Verlängerung der derzeitigen Buslinie 393 vom Carrefour de la Résistance in Thiais zum Flughafen Orly, war vom 7. November 2022 bis zum 8. Dezember 2022 Gegenstand einer Umfrage des öffentlichen Versorgungsunternehmens und sammelte 48 Stellungnahmen!

Während der öffentlichen Untersuchung konnten die Teilnehmer ihre Stellungnahme im Register online, per E-Mail an den Untersuchungskommissar, im Papierregister, das in den Rathäusern von Thiais, Orly, Rungis und Paray-Vieille-Poste erhältlich ist, sowie per Post einreichen. Es war auch möglich, den Untersuchungskommissar während der 10 Permanenzen in den Rathäusern der vom Projekt betroffenen Städte zu treffen.