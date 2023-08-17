Bus

Verlängerung der Buslinie 393Sénia > Orly

Die Umwidmung von Logistikgebieten in Wohngebiete in den Gemeinden Thiais und Orly erfordert die Entwicklung von Mobilitätsmitteln für zukünftige Bewohner und Mitarbeiter des Sektors. Das Busprojekt Sénia-Orly verfolgt mehrere Ziele: die Umgestaltung des Gebiets zu unterstützen und das Reisen zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erleichtern. Es geht darum, die Buslinie 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) von ihrer derzeitigen Endstation in Thiais (Carrefour de la Résistance) bis zum Flughafen Orly zu verlängern, indem spezielle Busspuren gebaut werden (die als eigener Standort bezeichnet werden); aber auch, um spezielle und sichere Entwicklungen entlang der gesamten Strecke durchzuführen.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Veröffentlicht am

Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Schlüsselfiguren

9

Bediente Haltestellen

4

Durchquerte Gemeinden

12,5km

der Handlung

400 bis 700 m

zwischen den einzelnen Stationen

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2018-2020
    Technische Machbarkeitsstudien
  2. 2020-2021
    Fertigstellung des Schemas (SDP) und der Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen (DEUP)
  3. 2022
    Öffentliche Befragung vom 7. November bis 8. Dezember 2022
  4. 2023
    Gemeinnützigkeitserklärung (DUP)
  5. Heute
    2023-2024
    Einleitung detaillierter Studien (sog. "Front-Draft" (AVP))