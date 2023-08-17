Verlängerung der Buslinie 393Sénia > Orly

Die Umwidmung von Logistikgebieten in Wohngebiete in den Gemeinden Thiais und Orly erfordert die Entwicklung von Mobilitätsmitteln für zukünftige Bewohner und Mitarbeiter des Sektors. Das Busprojekt Sénia-Orly verfolgt mehrere Ziele: die Umgestaltung des Gebiets zu unterstützen und das Reisen zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erleichtern. Es geht darum, die Buslinie 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) von ihrer derzeitigen Endstation in Thiais (Carrefour de la Résistance) bis zum Flughafen Orly zu verlängern, indem spezielle Busspuren gebaut werden (die als eigener Standort bezeichnet werden); aber auch, um spezielle und sichere Entwicklungen entlang der gesamten Strecke durchzuführen.