Verlängerung der Buslinie 393Sénia > Orly

Die Umwidmung von Logistikgebieten in Wohngebiete in den Gemeinden Thiais und Orly erfordert die Entwicklung von Mobilitätsmitteln für zukünftige Bewohner und Mitarbeiter des Sektors. Das Busprojekt Sénia-Orly verfolgt mehrere Ziele: die Umgestaltung des Gebiets zu unterstützen und das Reisen zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erleichtern. Es geht darum, die Buslinie 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) von ihrer derzeitigen Endstation in Thiais (Carrefour de la Résistance) bis zum Flughafen Orly zu verlängern, indem spezielle Busspuren gebaut werden (die als eigener Standort bezeichnet werden); aber auch, um spezielle und sichere Entwicklungen entlang der gesamten Strecke durchzuführen.
Schlüsselfiguren
9
Bediente Haltestellen
4
Durchquerte Gemeinden
12,5km
der Handlung
400 bis 700 m
zwischen den einzelnen Stationen
Kalender
- 2018-2020Technische Machbarkeitsstudien
- 2020-2021Fertigstellung des Schemas (SDP) und der Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen (DEUP)
- 2022Öffentliche Befragung vom 7. November bis 8. Dezember 2022
- 2023Gemeinnützigkeitserklärung (DUP)
- Heute2023-2024Einleitung detaillierter Studien (sog. "Front-Draft" (AVP))