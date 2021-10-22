Finanzierung und Akteure

Der Staat investiert in der Region Île-de-France in Projekte zur Modernisierung und Entwicklung des bestehenden Netzes. Sein Ziel ist es, das tägliche Leben dieser Bewohner in Bezug auf das Reisen zu verbessern. Sie möchte ihnen eine Alternative zur Autonutzung bieten, indem sie weiterhin ein effizienteres und für alle zugängliches öffentliches Verkehrsnetz ausbaut und so die Attraktivität der Region stärkt. Zu diesem Zweck entwickelt der Staat im Rahmen des Gesetzes Nr. 2010-597 vom 3. Juni 2010 über den Großraum Paris ein Netz, um die wichtigsten Knotenpunkte der Ile-de-France miteinander und mit dem Zentrum der Agglomeration zu verbinden. Es unterstützt öffentliche Verkehrsprojekte wie die Verlängerung der RER E "Eole" nach Westen, verbessert den Service der RER A, B und D, den Ausbau der U-Bahn-Linien in den inneren Vororten, die Einrichtung von Straßenbahnen oder öffentlichen Verkehrsmitteln auf eigenem Gelände. Dieses starke Engagement des Staates ist eines der wichtigsten Elemente, die im Januar 2021 zur Unterzeichnung eines historischen Abkommens mit der Region über die Zukunft des Verkehrs in der Hauptstadtregion geführt haben.