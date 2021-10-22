Finanzierung und Akteure
Die Akteure des Projekts
Der Staat
Der Staat investiert in der Region Île-de-France in Projekte zur Modernisierung und Entwicklung des bestehenden Netzes. Sein Ziel ist es, das tägliche Leben dieser Bewohner in Bezug auf das Reisen zu verbessern. Sie möchte ihnen eine Alternative zur Autonutzung bieten, indem sie weiterhin ein effizienteres und für alle zugängliches öffentliches Verkehrsnetz ausbaut und so die Attraktivität der Region stärkt. Zu diesem Zweck entwickelt der Staat im Rahmen des Gesetzes Nr. 2010-597 vom 3. Juni 2010 über den Großraum Paris ein Netz, um die wichtigsten Knotenpunkte der Ile-de-France miteinander und mit dem Zentrum der Agglomeration zu verbinden. Es unterstützt öffentliche Verkehrsprojekte wie die Verlängerung der RER E "Eole" nach Westen, verbessert den Service der RER A, B und D, den Ausbau der U-Bahn-Linien in den inneren Vororten, die Einrichtung von Straßenbahnen oder öffentlichen Verkehrsmitteln auf eigenem Gelände. Dieses starke Engagement des Staates ist eines der wichtigsten Elemente, die im Januar 2021 zur Unterzeichnung eines historischen Abkommens mit der Region über die Zukunft des Verkehrs in der Hauptstadtregion geführt haben.
Die Region Île-de-France
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Entwicklung von Buslinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region unterstützt auch die Entwicklung des täglichen Radfahrens sowie neue Straßennutzungen wie Fahrgemeinschaften oder Fahrspuren, die Bussen und Taxis vorbehalten sind. Sie entwickelt eine entschlossene Politik zur Bekämpfung von Staus und zur Unterstützung von Straßeninnovationen.
Das Departement Val-de-Marne
Das Departement Val-de-Marne hat die DOCP-Studien bis zum Sénia-Orly-Busplan im Rahmen des Sondervertrags zwischen Region und Departement kofinanziert (wie die Straßenbahnprojekte T9, Tzen5, Est-TVM, Altival usw.). Er ist auch Eigentümer der betreffenden Straßen. Seit vielen Jahren verfolgt das Departement Val-de-Marne eine proaktive Politik, um die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs zu unterstützen. Sie beteiligt sich an der Finanzierung vieler alternativer Verkehrsprojekte zur Nutzung des Autos, darunter: Die Bahnhöfe Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac und Pompadour; Radverkehrsanlagen, die sich seit 2009 verdoppelt haben; Entwicklungsprojekte zur Verkehrsberuhigung und Beseitigung städtischer Einschnitte (Straßenbahnen T7 und T9, Kabel A, Kreuzung der A86, Route de Pompadour).
Île-de-France Mobilités
Ile-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France. Im Herzen des Verkehrsnetzes der Ile-de-France bringt es alle Akteure (Fahrgäste, Mandatsträger, Hersteller, Spediteure, Infrastrukturbetreiber usw.) zusammen, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Sie entscheidet und verwaltet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung der Netze aller Verkehrsnetze, deren Betrieb sie den Spediteuren anvertraut. Der Verwaltungsrat, der sich aus der Region Ile-de-France, der Stadt Paris und den sieben anderen Departements der Ile-de-France zusammensetzt, trägt somit die Vision des gesamten öffentlichen Verkehrs in der Ile-de-France (Zug, RER, Metro, Straßenbahn, T Zen, Kabel und Bus). Île-de-France Mobilités finanziert die Anschaffung von Rollmaterial und die Betriebskosten.