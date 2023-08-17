Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der öffentlichen Befragung!
Veröffentlichungsdatum: 14. Februar 2023
Ein Rückblick auf die öffentliche Untersuchung
Während der öffentlichen Anhörung konnten 48 Personen ihre Meinung zum Projekt TCSP Sénia-Orly äußern, einer Verlängerung der Buslinie 393 vom Carrefour de la Résistance in Thiais zum Flughafen Orly.
Die Teilnehmer konnten ihre Meinung im Register online, per E-Mail an den Untersuchungskommissar, im Papierregister, das in den Rathäusern von Thiais, Orly, Rungis und Paray-Vieille-Poste erhältlich ist, sowie per Post einreichen. Es war auch möglich, den Untersuchungskommissar während der 10 Permanenzen in den Rathäusern der vom Projekt betroffenen Städte zu treffen.
Öffentliche Sitzung am 17. November 2022 in Thiais
Am 17. November 2022 fand in Thiais eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Es ermöglichte Anwohnern und lokalen Akteuren, sich über das Projekt zu informieren und sich zu äußern.