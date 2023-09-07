Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Die öffentliche Befragung vom 7. November bis 8. Dezember 2022 ermöglichte es Ihnen, Ihre Meinung zum Projekt Sénia-Orly Clean Public Transit (TCSP) zu äußern. Nach der befürwortenden Stellungnahme des Untersuchungskommissars ohne Vorbehalte oder Empfehlungen wurde am 5. Juli 2023 vom Präfekten des Val de Marne die Erklärung des öffentlichen Nutzens des Projekts TCSP Sénia-Orly verkündet. Es bestätigt das allgemeine Interesse der Entwicklungsmaßnahme.

Diese Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) ermöglicht es Île de France Mobilités, dem Projektträger, die detaillierten Studien für die Umsetzung des Projekts fortzusetzen. Danach beginnen die Arbeiten.