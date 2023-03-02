Nehmen Sie an der öffentlichen Umfrage vom 7. November bis 8. Dezember teil!

Veröffentlichungsdatum: 2. November 2022

Wann und wie kann man teilnehmen?

Vom 7. November bis 8. Dezember stehen Ihnen verschiedene Teilnahmemöglichkeiten zur Verfügung, damit Sie Ihre Meinung zum Bus Sénia-Orly (Verlängerung der aktuellen Buslinie 393 vom Carrefour de la Résistance nach Thiais zum Flughafen Orly) abgeben können:

Papierregister in den Rathäusern von Thiais, Orly, Rungis und Paray-Vieille-Poste

in den Rathäusern von Thiais, Orly, Rungis und Paray-Vieille-Poste Das Online-Register

Per E-Mail an: [email protected]

an: Per Post:

Zu Händen von Frau Nicole Soilly, Untersuchungskommissarin

Präfektur Val-de-Marne

Direktion für die Koordinierung der öffentlichen Politik und der territorialen Unterstützung – Amt für Umwelt und öffentliche Versorgungsverfahren – 3. Stock

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 Créteil Cedex

Sie können den Untersuchungskommissar während der Permanenzen in den Rathäusern von Thiais, Orly, Rungis und Paray-Vieille-Poste zu den auf der der Untersuchung gewidmeten Plattform angegebenen Daten und Zeiten treffen.

Eine öffentliche Informationsveranstaltung wird auch am Donnerstag, den 17. November von 19 bis 21 Uhr in Thiais organisiert (Salles municipales de la Saussaie, Saal A – 56 rue de la Résistance). Die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Untersuchungskommissar und das Projektteam zu stellen.

Möchten Sie alles über das Projekt erfahren?

Alle Dokumente, aus denen sich die Ermittlungsakte zusammensetzt, können auf der der Untersuchung gewidmeten Plattform und hier auf der Projektwebsite eingesehen werden.

Entdecken Sie auch die Informationsdatei, die das Projekt zusammenfasst.