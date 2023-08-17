Verlängerung der Buslinie 393Sénia > Orly
Werden Sie Parkplätze entfernen?
Das Vorfahrtsrecht des TCSP-Projekts betrifft Parkplätze ausschließlich in der Rue du Bas Marin, wo das Projekt von Fassade zu Fassade eingefügt wird. Es handelt sich um 55 Parkplätze entlang des Bürgersteigs und 10 private Parkplätze auf dem Place Travy des Restaurants l'Express und des Grand Hotel Sénia an der zukünftigen Travy-Station, die durch das Projekt an der Seitenstraße von Lancers zurückgegeben werden. Auf den anderen Abschnitten wird es keine Auswirkungen auf bestehende Parkplätze im Zusammenhang mit der Vorfahrt des TCSP-Projekts geben.