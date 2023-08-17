Müssen Bäume entfernt werden?

Wenn das Projekt die Fällung von Bäumen beinhaltet, ist die geschätzte Bilanz positiv, insbesondere dank der Wiederbepflanzung und der Integration des Landschaftsknotens. So berichten vorläufige Studien von 108 Bäumen, die im Rahmen des Projekts gefällt wurden, aber 120 werden wieder gepflanzt, darunter hundert im Landschaftsknoten entlang des TCSP und ein Dutzend rechts vom Place Travy. Im Rahmen der damit verbundenen städtischen Projekte wurden etwa 600 Bäume entlang der gesamten Route gepflanzt, darunter 300 Bäume im Chemin des Carrières BIA, 190 Bäume im Sektor Quinze Arpents und 50 Bäume im Sektor Coeur d'Orly.