Wer trägt das Projekt?

Île-de-France Mobilités, die organisierende Behörde für den Verkehr, ist der Projektträger. Es wird vom Staat und der Region Île-de-France über den Staat-Region-Planvertrag und vom Departement Val-de-Marne über den Regional-Departement-Sondervertrag finanziert. Das Departement Essonne interveniert auch auf verschiedene Weise, als Relais des kommunalen Blocks und finanzieller Beitragszahler und des Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), das im Bereich der territorialen Entwicklung interveniert. Schließlich sind auch lokale Akteure, die von der Route des TCSP Sénia-Orly betroffen sind, in das Projekt eingebunden. Dies sind die Gemeinden Orly, Thiais, Rungis und Paray-Vieille-Poste sowie weitere Partner (die öffentliche Entwicklungseinrichtung (EPA) Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), Aéroports de Paris (ADP), RATP, Société du Grand Paris (SGP), SNCF Réseau). Sie geben Stellungnahmen ab und verfolgen den Fortschritt des Projekts.