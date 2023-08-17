Birgt das Projekt Umweltrisiken?

Die Umweltbehörde kam zu dem Schluss, dass von der Umweltverträglichkeitsprüfung ausgenommen sei, da das Projekt angesichts seines Kontexts keine erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit oder die Umwelt habe. Tatsächlich ergaben die Fauna- und Flora-Inventare kein besonderes Problem im Untersuchungsgebiet des Projekts. Es befindet sich weder in der Nähe eines Wasserlaufs (keine Überschwemmungsgefahr) noch in der Nähe von Feuchtgebieten, die es beeinträchtigen könnte. In Bezug auf natürliche und technologische Risiken sind die Einsätze moderat und haben keine direkten Auswirkungen auf die Durchführbarkeit des Projekts. Darüber hinaus bietet das Projekt die Möglichkeit, die durchquerten Flächen durch die Anpflanzung von Reihenbäumen und die Realisierung von Grünknoten umzuwandeln, die dem städtischen Wärmeinseleffekt entgegenwirken und Regenwasser sammeln, um es in den Boden zu versickern. Darüber hinaus wird der TCSP Sénia-Orly dank der Verkehrsverlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr zur Verbesserung der Luftqualität beitragen.