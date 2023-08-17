Warum den Bus auf einem speziellen Sénia-Orly-Gelände passieren, das mit der Straßenbahn T7 geteilt wird? Können sie wirklich ohne Unfallgefahr auf derselben Spur fahren?

Die Bündelung von Bahnsteigen ermöglicht es, die für den öffentlichen Verkehr genutzten Vorfahrtsrechte im Sektor Cœur d'Orly zu reduzieren und eine sehr gute Intermodalität zwischen diesen beiden Strukturierungsträgern für Val-de-Marne und Essonne zu erreichen. Es wurden Studien durchgeführt, um die Machbarkeit einer solchen Bündelung nach dem Vorbild von Grenoble oder Tours zu untersuchen, und sobald die Straßenbahn gebaut war, wurden Maßnahmen ergriffen, um die gemeinsame Nutzung des Bahnsteigs zu ermöglichen. An den Zugangsknotenpunkten zum gemeinsam genutzten Gelände wird der Straßenbahn Vorrang eingeräumt, und die Bushaltestellen befinden sich vor den Straßenbahnhaltestellen, um ihre Haltestelle im Bahnhof zu ermöglichen, auch wenn ein Bus vorhanden ist.