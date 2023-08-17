Warum ein sauberer Standort zwischen dem Gewerbegebiet Sénia und dem Flughafen Orly?

Das Clean-Site-Projekt erfüllt 3 Hauptziele. Das erste Ziel besteht darin, die Entwicklung des Territoriums und insbesondere des Gebiets Sénia-Orly zu unterstützen: In der Tat werden auf dem Gebiet ZACs entwickelt. Infolgedessen werden Wohnungen geschaffen, die von einer effizienten öffentlichen Verkehrslinie bedient werden müssen, die sie mit den wichtigsten Umsteigeknotenpunkten des Gebiets verbindet (Bahnhöfe Grand Paris Express, RER C und Flughafen Orly, der auch ein wichtiges Beschäftigungszentrum ist). Das zweite Ziel besteht darin, den Service der Flughafenplattform Orly (Cœur d'Orly) aus den östlichen Sektoren des Val-de-Marne zu verbessern (da der TCSP Sénia-Orly die Verlängerung der Buslinie 393 ist, die derzeit zwischen Sucy-Bonneuil und Thiais verkehrt) und schließlich besteht das dritte Ziel darin, einen neuen Service vom bestehenden Standort Thiais-Pompadour-Sucy Bonneuil in Verbindung mit den Strukturierungsarten (zukünftige Linie 14 Süd, zukünftige Linie 18).