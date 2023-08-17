Was ist die Route des Busses Sénia-Orly?

Mit einer Gesamtlänge von ca. 12,5 km wird der Bus Sénia-Orly 9 Stationen bedienen, die Thiais mit Paray-Vieille-Poste verbinden. Von Norden nach Süden durchquert der Bus Sénia-Orly Thiais, Rungis, Orly und Paray-Vieille-Poste. Schließlich verbindet sie die verschiedenen Terminals des Flughafens Orly und bildet eine Schleife im unmarkierten Verkehr. Das Projekt wird in 2 möglichen Phasen an der Pont de Rungis stattfinden. Nach Vorstudien und Konsultationen wurde eine Route ausgewählt. Im Einkaufszentrum Thiais-village wurde die Variante Allée Royale gewählt, und auf der Avenue de l'Union scheint die Bündelung mit der bestehenden Straßenbahnplattform T7 die am besten lesbare, intermodale und direkteste Route zum Flughafen Orly zu sein. Es ist auch eine optimale Lösung, um Verbindungen zu fördern, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Als Teil eines sich verändernden industriellen und städtischen Gefüges, das sich stark verdichten wird, wird der Bus Sénia-Orly die vielen bestehenden oder zukünftigen Wohnungen, Büros und Einrichtungen bedienen.