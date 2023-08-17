Welche Auswirkungen hat das Projekt auf den Straßenverkehr?

Die Kapazität der Verkehrsachsen wurde festgelegt, um einen reibungslosen Straßenverkehr in den vom TCSP Sénia-Orly durchquerten Gemeinden zu gewährleisten, auch wenn die Anzahl der Fahrspuren in bestimmten Sektoren reduziert wird. Die Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren pro Richtung, wenn der Verkehr es zulässt, ist Teil der Handlungshebel für eine friedliche Entwicklung der Stadtteile. Sie ermöglicht es, "urbane Boulevards" auf Achsen zu schaffen, die früher sehr stark waren. Studien zu den Auswirkungen des eigenen Standorts, auf dem der Bus verkehren wird, auf den Verkehr deuten darauf hin, dass seine Auswirkungen auf den Straßenverkehr begrenzt sein werden. Der Sektor "Coeur d'Orly" könnte im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Geschäftsviertels einen starken Anstieg des Verkehrsaufkommens verzeichnen. Im Falle der Entwicklung der letzteren wurde berechnet, dass BRT nur 5 bis 10 % der zusätzlich genutzten Kapazität der Hubs ausmachen würde.