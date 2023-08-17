Wie werden die Fahrradanlagen aussehen?

Das Projekt TCSP Sénia-Orly wird entlang der TCSP-Route durchgehende Radverkehrsanlagen bieten. Fahrradanlagen sind derzeit sehr selten und diskontinuierlich in der Region. So trägt das Projekt TCSP Sénia-Orly dazu bei, das Netzwerk des Territoriums in Infrastrukturen für sanfte Verkehrsträger zu verbessern und so deren Praxis zu fördern. Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Radverkehrsentwicklung wird eine strukturierende, direkte und kontinuierliche Verbindung von der Kreuzung des Widerstands zur Flughafenplattform gewährleisten. Die Realisierung dieser Entwicklungen und die auf der rechten Seite der Stationen vorgesehenen Parkangebote (12 Fahrradstellplätze pro Station oder 6 Reifen) und Umsteigeknoten (sichere Schließfächer von mehreren Dutzend Plätzen und Reifen) werden es ermöglichen, die Praxis des Radfahrens auf dem Gebiet zu entwickeln, die derzeit nicht existiert