Was sind die wichtigsten Entwicklungen, die in diesem Gebiet anstehen?

Die Strecke des TCSP Sénia-Orly ist Teil des Gewerbegebiets Sénia, derzeit ein Industriegebiet und Gewerbegebiet zwischen den Flughäfen Orly, Rungis und der A86. In diesem Gebiet gibt es mehrere Stadt- und Sanierungsprogramme, darunter:

Das Projekt ZAC Chemin des Carrières, das von der EPA ORSA geleitet wird, hat eine starke Dominanz von Wohnungen, um den Wohnbedürfnissen der Stadt Orly gerecht zu werden, und integriert auch die Dienstleistungen und Ausrüstungen, die für die Bedürfnisse der neuen Bewohner erforderlich sind. Das ZAC Chemin des Carrières steht an der Schnittstelle zum Busprojekt in der Rue du Bas Marin.

Das Entwicklungsprojekt Parcs en Scène, das für 2027 geplant ist. Das Projekt befindet sich nördlich der Rue des Quinze Arpents, wo der TCSP verkehren wird.

Das Projekt des ZAC intercommunale du Sénia, geplant für 2027. Dies ist eine der Sanierungsmaßnahmen von Sénia, die von der EPA ORSA durchgeführt werden. Es erstreckt sich über einen Umfang von 57 Hektar und befindet sich in den Gemeinden Thiais und Orly. Das zukünftige TCSP wird über eine Straße führen, die im Rahmen des Projekts dieses ZAC geschaffen wurde, das auch die Neuqualifizierung der Rue des Quinze Arpents vorsieht.

Das Projekt Cœur d'Orly, eine Entwicklungsmaßnahme für ein 130 Hektar großes tertiäres Zentrum auf der Plattform des Flughafens Orly. Es wird erwartet, dass langfristig 40.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Es wird unter der Projektleitung von Aéroports de Paris (ADP) durchgeführt.