Entdecken Sie den Newsletter Nr. 1!

Seit der Vorkonsultation im Januar-Februar 2023 und der Bewertung im Sommer 2023 wird das Sanierungsprojekt des Clusters Le Bourget-Drancy fortgesetzt.

Am 28. Juni 2023 genehmigte der Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation und die Fortsetzung der Studien des Projekts auf der Grundlage der Ergebnisse der Konsultation:

Vertiefung des bevorzugten Szenarios in Bezug auf die Lage des Park-and-Ride-Geländes in der Mitte des Eisenbahndreiecks in Bezug auf das Gebiet;

Verfeinern Sie die Vorkehrungen für aktive Modi und Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderungen.

Von den beiden Szenarien für die Umsetzung des Park-and-Ride-Parkplatzes, die während der Konsultation vorgestellt wurden, erhielt das 1. mit dem Parkplatz im Herzen des Eisenbahndreiecks die Mehrheit der Präferenzen. Im Lichte der Ergebnisse der Konsultation wird Île-de-France Mobilités die Studien zu dem ausgewählten Projekt fortsetzen. Es wird das Szenario des Park-and-Ride-Geländes in der Mitte des Eisenbahndreiecks vertiefen, mit lesbaren, sicheren und ausgewogenen Zugängen für jedes Verkehrsmittel.