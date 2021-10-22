Pol - Bahnhof

SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Vom 23. Januar bis zum 27. Februar 2023 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation* zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Le Bourget-Drancy. Eingeladen waren alle Anwohner, Bahnhofsnutzer, Gewerbetreibende, Vereine und Gemeinden

Sie konnten sich während der Konsultation zu dem Projekt äußern und Ihre Kommentare mitteilen, indem Sie eine Meinung auf dieser Website einreichten, indem Sie den in Briefkästen verteilten und während der Sitzungen oder während der 4 Austauschzeiten mit Île-de-France Mobilités verteilten Gutschein T zurückgaben (2 Treffen am Bahnhof, 1 kommentierter Spaziergang, 1 öffentliche Sitzung).

Insgesamt gingen fast 700 Bewertungen über die Website, den T-Gutschein und während der verschiedenen Treffen ein.

Bild mit der Broschüre der Konsultation, den Teilnehmern des kommentierten Spaziergangs über die Website am 11. Februar 2023 und dem Team von Île-de-France Mobilités

Was sind nach der Konsultation die nächsten Schritte?

In den kommenden Wochen nach Abschluss der Konsultation wird das Projektteam all diese Beiträge lesen, analysieren und Lehren und Orientierungen für zukünftige Studien ziehen. Das Ganze wird in einem Dokument namens "bilan de la consultation" niedergeschrieben, das dann vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wird.

Am Ende dieses Prozesses (bis Ende des 1. Halbjahres 2023) werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht und auf dieser Website zur Verfügung gestellt.

Bild eines Mitglieds des Teams Île-de-France Mobilités beim Austausch mit der Öffentlichkeit während des Passagiertreffens im Bahnhof Le Bourget
