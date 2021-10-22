Vom 23. Januar bis zum 27. Februar 2023 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation* zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Le Bourget-Drancy. Eingeladen waren alle Anwohner, Bahnhofsnutzer, Gewerbetreibende, Vereine und Gemeinden

Sie konnten sich während der Konsultation zu dem Projekt äußern und Ihre Kommentare mitteilen, indem Sie eine Meinung auf dieser Website einreichten, indem Sie den in Briefkästen verteilten und während der Sitzungen oder während der 4 Austauschzeiten mit Île-de-France Mobilités verteilten Gutschein T zurückgaben (2 Treffen am Bahnhof, 1 kommentierter Spaziergang, 1 öffentliche Sitzung).

Insgesamt gingen fast 700 Bewertungen über die Website, den T-Gutschein und während der verschiedenen Treffen ein.