Entdecken Sie das Projekt

Die vorgeschlagenen Einrichtungen

Szenariokarten für die Sanierung des Bahnhofsmastes Le Bourget-Drancy

Karten mit den beiden Szenarien, die für das Sanierungsprojekt des Bahnhofsknotenpunkts Le Bourget-Drancy am derzeitigen Bahnhof Le Bourget vorgesehen sind. Der Bahnhof bedient die RER B, den T11 Express, Buslinien und morgen die neuen U-Bahn-Linien 16 und 17. Die Karten zeigen Einrichtungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Bahnhofs für Fußgänger, PRM und Busnutzer und zur Verbesserung des Zugangs zum Bahnhof für Autofahrer.

Das Projekt sieht mehrere Entwicklungen vor, um die Zugänglichkeit des Bahnhofs für alle Nutzer von Drancy aus zu verbessern, unabhängig davon, ob es sich um Fußgänger, PRM, Busnutzer oder Autofahrer handelt, die ihre Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen:

Barrierefreiheit

ein Weg von der Rue de la Station in Drancy, um die Bahngleise zu überqueren und den Place de la Grande Ceinture zu erreichen

Erweiterung einer neuen Fußgängerbrücke

zugänglich für Reisende, um die Gleise der RER B zu überqueren und den Bahnhof vom Place de la Grande Ceinture in Drancy aus zu erreichen

Verlegung der Endstation der Buslinie 146

südlich des Bahnhofs, rue de la Station

Schaffung von 1.170 Fahrradstellplätzen

auf beiden Seiten der Bahngleise, Place de la Grande Ceinture in Drancy, in unmittelbarer Nähe der Eingänge der RER B und dann der M16 und 17 in Le Bourget

Erstellen eines neuen Pfads

Unterquerung der Bahngleise (Güterverkehr) für alle Verkehrsträger zwischen der Rue des Cheminots und dem Place de la Grande Ceinture (Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer)

Schließlich sieht das Projekt die Schaffung eines Park-and-Ride-Parkplatzes (P+R) mit 300 Stellplätzen für Autofahrer vor, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

Für die Umsetzung dieses Park-and-Ride-Systems werden zwei Szenarien vorgeschlagen:

Szenario 1

Dreistöckiger Park-and-Ride-Parkplatz im Eisenbahndreieck am Place de la Grande Ceinture

Szenario 1: Dreistöckiger Park-and-Ride-Parkplatz im Eisenbahndreieck auf dem Place de la Grande Ceinture

Szenario 2

Tiefgarage mit zwei Ebenen mit der Rekonstruktion des Stadions an der Oberfläche, die Platz für ein von der Stadt Drancy zu definierendes Immobilienprojekt im Eisenbahndreieck machen würde

Szenario 2: zweistöckige Tiefgarage mit der Rekonstruktion des Stadions an der Oberfläche, die Platz für ein von der Stadt Drancy zu definierendes Immobilienprojekt im Eisenbahndreieck machen würde

Ein Projekt, das aus ersten Studien mit anderen untersuchten Szenarien resultiert

Die zur Konsultation vorgeschlagenen Entwicklungen sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit allen betroffenen Gemeinden und Partnern: dem Staat, der Region Ile-de-France, der territorialen öffentlichen Einrichtung Terres d'Envol, dem Departement Seine-Saint-Denis, den Städten Drancy, Le Bourget, La Courneuve sowie der SNCF und der SGP.

Während dieser Arbeit wurden mehrere Entwicklungsszenarien untersucht und einige verworfen. Sie können sie im Detail in den DOCP S.41-42, 43-44 und 45-46 oder in Kürze entdecken, indem Sie unten klicken.

Entdecken Sie verworfene Sanierungsszenarien

Weitere Informationen zum Projekt und zu allen untersuchten Szenarien finden Sie in der Datei der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP):

Dossier über die Ziele und Hauptmerkmale des Projekts Cluster Le Bourget-Drancy

