Entdecken Sie das Projekt

Szenario 1
Dreistöckiger Park-and-Ride-Parkplatz im Eisenbahndreieck am Place de la Grande Ceinture
Karten mit den beiden Szenarien, die für das Sanierungsprojekt des Bahnhofsknotenpunkts Le Bourget-Drancy am derzeitigen Bahnhof Le Bourget vorgesehen sind. Der Bahnhof bedient die RER B, den T11 Express, Buslinien und morgen die neuen U-Bahn-Linien 16 und 17. Die Karten zeigen Einrichtungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Bahnhofs für Fußgänger, PRM und Busnutzer und zur Verbesserung des Zugangs zum Bahnhof für Autofahrer.
Das Projekt sieht mehrere Entwicklungen vor, um die Zugänglichkeit des Bahnhofs für alle Nutzer von Drancy aus zu verbessern, unabhängig davon, ob es sich um Fußgänger, PRM, Busnutzer oder Autofahrer handelt, die ihre Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen:
Barrierefreiheit
Erweiterung einer neuen Fußgängerbrücke
Verlegung der Endstation der Buslinie 146
Schaffung von 1.170 Fahrradstellplätzen
Erstellen eines neuen Pfads
Schließlich sieht das Projekt die Schaffung eines Park-and-Ride-Parkplatzes (P+R) mit 300 Stellplätzen für Autofahrer vor, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Dreistöckiger Park-and-Ride-Parkplatz im Eisenbahndreieck am Place de la Grande Ceinture
Tiefgarage mit zwei Ebenen mit der Rekonstruktion des Stadions an der Oberfläche, die Platz für ein von der Stadt Drancy zu definierendes Immobilienprojekt im Eisenbahndreieck machen würde
Die zur Konsultation vorgeschlagenen Entwicklungen sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit allen betroffenen Gemeinden und Partnern: dem Staat, der Region Ile-de-France, der territorialen öffentlichen Einrichtung Terres d'Envol, dem Departement Seine-Saint-Denis, den Städten Drancy, Le Bourget, La Courneuve sowie der SNCF und der SGP.
Während dieser Arbeit wurden mehrere Entwicklungsszenarien untersucht und einige verworfen. Sie können sie im Detail in den DOCP S.41-42, 43-44 und 45-46 oder in Kürze entdecken, indem Sie unten klicken.
Weitere Informationen zum Projekt und zu allen untersuchten Szenarien finden Sie in der Datei der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP):