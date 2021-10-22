Pol - Bahnhof

SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Sanierungsszenarien nicht beibehalten

Für die Sanierung des Bahnhofsmastes Le Bourget-Drancy wurden vier Szenarien berücksichtigt: Szenario 1 (nicht beibehalten) und Szenario 1 mit einer Variante, Szenario 2 (nicht beibehalten) und Szenario 2 mit einer Variante. Am Ende wurden die Szenarien 1 Variante und 2 Variante ausgewählt. Nachfolgend finden Sie die Details der Anpassungen der nicht beibehaltenen Szenarien.

Szenario 1 (nicht ausgewählt)

Szenario 1 besteht in der Einrichtung eines Park-and-Ride-Platzes auf dem Eisenbahndreieck, südlich der RER B-Gleise, der vom Place de la Grande Ceinture und von einem Zugang von der Rue des Cheminots aus zugänglich ist. Dieser Zugang erfordert die Schaffung eines Rahmenwerks mit reduzierter Spurweite (Höhe von 2,80 Metern) unter den Bahngleisen.

  • Es sieht auch den Bau eines Vorplatzes auf dem Eisenbahndreieck vor, der über eine für PRMs zugängliche Rampe zur bestehenden Unterführung führt. Dieser Vorplatz ermöglicht es Ihnen, die verlängerte Fußgängerbrücke der RER B zu erreichen und beherbergt Fahrradparkplätze.
  • In diesem Szenario wird der Place de la Grande Ceinture in eine Zone mit reduzierter Geschwindigkeit (20 km/h) umgewandelt, die für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zugänglich ist.
  • Der Zugang zur Unterführung der Straße de la Station wird neu gestaltet, um für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu werden, und der Bürgersteig wird verbreitert. Eine neue Haltestelle des Busses 146 und möglicherweise des Busses 703 befindet sich an der Kreuzung der Rue de la Station und der Rue des Colibris.
Szenario 2 (nicht beibehalten)

Szenario 2 sieht vor, die neue Fußgängerbrücke RER B bis zur Rue de la Station zu verlängern und so einen direkten Zugang von Drancy zum Bahnhofsmast zu ermöglichen, der über eine Rampe am Ausgang der bestehenden Unterführung zugänglich ist.

  • In diesem Szenario beherbergt das Eisenbahndreieck 600 Fahrradstellplätze, die vom Place de la Grande Ceinture aus zugänglich sind.
  • Eine noch zu definierende Programmierung von 1.500 bis 2.000 m² ist in diesem Szenario auf dem Eisenbahndreieck vorgesehen.
  • Die Park-and-Ride-Anlage mit zwei unterirdischen Ebenen befindet sich unter dem Fußballplatz in der Rue de la Station.
Warum wurden diese Szenarien ausgeschlossen?

Diese Szenarien 1 und 2 wurden nicht beibehalten, da sie Fußgängern und Radfahrern keine qualitativ hochwertige Intermodalität bieten. Darüber hinaus garantieren sie weder einen einfachen Zugang zum Eisenbahndreieck noch eine Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofsmasts für die Drancéens.

Infolgedessen wurden die Szenarien 1 Variante und 2 Variante des DOCP (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale) für die Konsultation beibehalten und in Szenarien 1 und 2 umbenannt.

