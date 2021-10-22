Sanierungsszenarien nicht beibehalten

Warum wurden diese Szenarien ausgeschlossen?

Diese Szenarien 1 und 2 wurden nicht beibehalten, da sie Fußgängern und Radfahrern keine qualitativ hochwertige Intermodalität bieten. Darüber hinaus garantieren sie weder einen einfachen Zugang zum Eisenbahndreieck noch eine Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofsmasts für die Drancéens.

Infolgedessen wurden die Szenarien 1 Variante und 2 Variante des DOCP (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale) für die Konsultation beibehalten und in Szenarien 1 und 2 umbenannt.