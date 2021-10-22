Sanierungsszenarien nicht beibehalten

Szenario 1 (nicht ausgewählt)
Szenario 1 besteht in der Einrichtung eines Park-and-Ride-Platzes auf dem Eisenbahndreieck, südlich der RER B-Gleise, der vom Place de la Grande Ceinture und von einem Zugang von der Rue des Cheminots aus zugänglich ist. Dieser Zugang erfordert die Schaffung eines Rahmenwerks mit reduzierter Spurweite (Höhe von 2,80 Metern) unter den Bahngleisen.
- Es sieht auch den Bau eines Vorplatzes auf dem Eisenbahndreieck vor, der über eine für PRMs zugängliche Rampe zur bestehenden Unterführung führt. Dieser Vorplatz ermöglicht es Ihnen, die verlängerte Fußgängerbrücke der RER B zu erreichen und beherbergt Fahrradparkplätze.
- In diesem Szenario wird der Place de la Grande Ceinture in eine Zone mit reduzierter Geschwindigkeit (20 km/h) umgewandelt, die für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zugänglich ist.
- Der Zugang zur Unterführung der Straße de la Station wird neu gestaltet, um für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu werden, und der Bürgersteig wird verbreitert. Eine neue Haltestelle des Busses 146 und möglicherweise des Busses 703 befindet sich an der Kreuzung der Rue de la Station und der Rue des Colibris.