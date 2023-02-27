SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Am Zusammenfluss der Gemeinden Le Bourget, Drancy und La Courneuve in Seine-Saint-Denis wird sich die Besucherzahl des Gare du Bourget mit der Ankunft der zukünftigen Metrolinien 16 und 17 und vielen umliegenden Entwicklungsprojekten mehr als verdoppeln. Das Projekt unterstützt die Entstehung des Bahnhofs Le Bourget-Drancy als multimodaler Verkehrsknotenpunkt (PEM) von metropolitaner Bedeutung. Es wird allen Benutzern – ob Fußgänger, PRMs, Radfahrer oder Autofahrer – die Fahrt zwischen Drancy und dem Bahnhof erleichtern, um die RER B, T11 Express, M16, M17 und die 8 Buslinien zu erreichen.