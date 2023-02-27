SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Am Zusammenfluss der Gemeinden Le Bourget, Drancy und La Courneuve in Seine-Saint-Denis wird sich die Besucherzahl des Gare du Bourget mit der Ankunft der zukünftigen Metrolinien 16 und 17 und vielen umliegenden Entwicklungsprojekten mehr als verdoppeln. Das Projekt unterstützt die Entstehung des Bahnhofs Le Bourget-Drancy als multimodaler Verkehrsknotenpunkt (PEM) von metropolitaner Bedeutung. Es wird allen Benutzern – ob Fußgänger, PRMs, Radfahrer oder Autofahrer – die Fahrt zwischen Drancy und dem Bahnhof erleichtern, um die RER B, T11 Express, M16, M17 und die 8 Buslinien zu erreichen.
55 000Reisende
bis 2030
30%
der Bahnhofsnutzer aus dem Süden im Jahr 2030
3Öffentliche Verkehrsmittel
heute: RER B, Straßenbahnzug T11 und 8 Buslinien
2Zusätzliche U-Bahn-Linien
bis 2027: mit der Inbetriebnahme der Metrolinien 16 und 17
Kalender
- 2022Vorstudien (DOCP)
- 23. Januar - 27. Februar 2023Vorgespräch
- 28. Juni 2023Genehmigung der Ergebnisse der Vorkonsultation
- Heuteca. 2 JahreVor- und Vorstudien (Schema)
- 3 bis 5 JahreDetailstudien (Vorentwurfs- und Projektstudien)
- 3 bis 4 JahreWerke