SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Am Zusammenfluss der Gemeinden Le Bourget, Drancy und La Courneuve in Seine-Saint-Denis wird sich die Besucherzahl des Gare du Bourget mit der Ankunft der zukünftigen Metrolinien 16 und 17 und vielen umliegenden Entwicklungsprojekten mehr als verdoppeln. Das Projekt unterstützt die Entstehung des Bahnhofs Le Bourget-Drancy als multimodaler Verkehrsknotenpunkt (PEM) von metropolitaner Bedeutung. Es wird allen Benutzern – ob Fußgänger, PRMs, Radfahrer oder Autofahrer – die Fahrt zwischen Drancy und dem Bahnhof erleichtern, um die RER B, T11 Express, M16, M17 und die 8 Buslinien zu erreichen.

Bundesland
Region Île-de-France
Territoriale öffentliche Einrichtung Paris Terres d'Envol
Stadt Drancy
Stadt Le Bourget
SNCF
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

Schlüsselfiguren

55 000Reisende

bis 2030

30%

der Bahnhofsnutzer aus dem Süden im Jahr 2030

3Öffentliche Verkehrsmittel

heute: RER B, Straßenbahnzug T11 und 8 Buslinien

2Zusätzliche U-Bahn-Linien

bis 2027: mit der Inbetriebnahme der Metrolinien 16 und 17

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2022
    Vorstudien (DOCP)
  2. 23. Januar - 27. Februar 2023
    Vorgespräch
  3. 28. Juni 2023
    Genehmigung der Ergebnisse der Vorkonsultation
  4. Heute
    ca. 2 Jahre
    Vor- und Vorstudien (Schema)
  5. 3 bis 5 Jahre
    Detailstudien (Vorentwurfs- und Projektstudien)
  6. 3 bis 4 Jahre
    Werke